Ex-aluno do IFMT, prefeito Alexandre é homenageado pela Câmara no aniversário de 80 anos da instituição de ensino

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Câmara de Vereadores de Campo Verde realizou na última quarta-feira (19), uma sessão solene para homenagear os 80 anos de fundação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) Campus São Vicente. Fundado como ginásio agrícola em 1943, a instituição recebeu diversas nomenclaturas até chegar a atual.

Durante a sessão solene da Câmara de Vereadores, 38 servidores, diretor, ex-diretor, o atual reitor e ex-alunos foram condecorados com uma moção de aplausos, honraria sugerida pelos 13 parlamentares que formam a atual legislatura. Entre os que receberam a moção estava o prefeito de Campo Verde Alexandre Lopes de Oliveira.

Ainda na década de 1990, Alexandre ingressou na instituição de ensino onde se formou técnico em agropecuária. Anos depois, já nos anos 2000, ele retornou ao IFMT para cursar agronomia no Centro de Referência do Instituto em Campo Verde.

“Para mim é uma honra muito grande poder ser homenageado por uma instituição de 80 anos, na qual eu me formei e recebi toda a carga de informação, de graduação. O sentimento é de muita honraria”, disse o prefeito.

Alexandre também frisou que o sentimento era de gratidão por ter tido a oportunidade de ter estudado em uma instituição “que não só mudou minha vida do ponto de vista profissional, como também conseguiu passar princípios que eu carrego até hoje. Faz parte da minha história”, ressaltou.

O prefeito destacou ainda a importância do IFMT no processo de crescimento e desenvolvimento da agricultura em Mato Grosso, que hoje é uma das mais consolidadas do Brasil, lembrando que muitos profissionais que atuam no setor produtivo são egressos da Instituição.

Entre os homenageados, além do prefeito Alexandre Lopes de Oliveira, estavam também o reitor do IF Mato Grosso Júlio Cesar dos Santos, o diretor do Campus São Vicente Lívio dos Santos Wogel e o ex-diretor e ex-prefeito de Campo Verde Dimorvan Alencar Brescancim.

As comemorações pelos 80 anos do IFMT Campus São Vicente continuam nesta quinta-feira e seguem até amanhã com a realização do encontro de ex-alunos da instituição.