Justiça nega pedido de carteiros para entregar encomendas apenas pela manhã por causa do calor na época da seca em MT

Por g1 MT

A 6ª Vara do Trabalho de Cuiabá negou um pedido do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Correios, Telégrafos e Serviços Postais de Mato Grosso (Sintec-MT) para que as entregas de encomendas sejam feitas apenas pela manhã durante os meses de agosto e setembro, considerados os mais secos e quentes do ano. Ainda cabe recurso na ação.

A decisão foi assinada pelo juiz Juliano Pedro Girardello na segunda-feira (10) e divulgado nessa terça-feira (18) pelo Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região.