Desenvolvimento local – Linhas de crédito com aval do MT Garante estão disponíveis no Sicredi

Fundo Garantidor pode ser acessado por MEIs, micro e pequenas empresas, e produtores rurais na contratação de crédito para investimento, capital de giro e custeio agro



O apoio aos pequenos e médios negócios é uma característica intrínseca ao Sicredi. A instituição financeira cooperativa disponibiliza linhas de crédito para diferentes finalidades, com condições (taxas e prazos) atrativas para fomentar os negócios, aumentar a produção e as vendas, que refletem na geração de emprego e renda. A novidade agora é o MT Garante, fundo de aval garantidor de Mato Grosso, que visa o apoio ao crédito para microempreendedores individuais (MEIs), micro e pequenas empresas, além da agricultura familiar e médios produtores rurais.

O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa a disponibilizar linhas de crédito com garantia do Fundo de Aval. O projeto do Governo de Mato Grosso tem parceria com outras cinco instituições financeiras, entre elas a Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso (Desenvolve MT). As linhas são voltadas para Investimento, Capital de Giro e Custeio Agro. O MT Garante oferece garantia de até 80% do valor financiado, de forma a ampliar o acesso ao crédito e minimizar os riscos das operações contratadas. Na prática, o Fundo funciona como um avalista da operação quando o micro, pequeno ou médio negócio ou produtor rural não tem as garantias necessárias para o financiamento.

Ao contratar a linha de Investimento, o empresário ou produtor pode financiar todos os bens e serviços necessários à implantação e expansão do empreendimento, construção e aquisição de animais. Com o Capital de Giro é possível equilibrar o fluxo de caixa do negócio e o associado pode cobrir despesas como pagamento de tributos, encargos, fornecedores e salários.

O Custeio Agro é destinado a despesas de produção das atividades agrícolas ou pecuárias, aquisição de insumos, custos do ciclo produtivo com aquisição de bovinos de corte para recria, engorda e confinamento, e extração de produtos vegetais espontâneos ou cultivados.

“O MT Garante é uma linha do portfólio de soluções financeiras do Sicredi, em parceira com o governo do Estado e a Desenvolve MT, que facilita a exigência de garantias como uma forma de apoiar os empreendedores. O objetivo da linha de crédito vai ao encontro dos valores da instituição, de fomentar os pequenos negócios em diversas regiões do país, cooperando com a economia e com o desenvolvimento local”, pontua o presidente da Central Sicredi Centro Norte, João Spenthof.

Com o Fundo de Aval, o governo de Mato Grosso democratiza o crédito para impulsionar o desenvolvimento econômico do Estado, avalia o secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, César Miranda. “Essa parceria com o Sicredi é mais uma das importantes ações, por meio do Fundo de Aval MT Garante, de tornar o crédito acessível aos pequenos negócios fomentando o empreendedorismo. O Estado avaliza o financiamento, sendo parceiro no negócio, acreditando no empresário e no produtor rural mato-grossense. Esse trabalho em conjunto com o Sicredi nos ajuda a levar oportunidade a todos que desejam montar e manter o próprio negócio”, avalia.

Limites e contratação

O limite de crédito por operação varia de acordo com o porte da empresa. Para MEIs, o valor pode chegar a R$ 70 mil, para microempresas (ME) até R$ 200 mil e para empresa de pequeno porte (EPP) até R$ 300 mil. Já para produtores rurais, o valor máximo varia de R$ 250 mil (pequeno produtor) a R$ 430 mil (médio produtor). De forma excepcional, para instalação de aviários, o limite pode atingir R$ 2 milhões. As operações de crédito garantidas pelo MT Garante terão prazo máximo de 84 meses incluindo carência e amortização.

Para contratar crédito com o Fundo de Aval basta o associado procurar a agência do Sicredi e falar com o gerente. É preciso estar enquadrado em um dos portes, passar pela análise de risco da instituição e pagar a Comissão de Concessão de Aval (CCA). Esta comissão é destinada à manutenção do próprio fundo do governo do Estado e tem o objetivo de contribuir para o aumento de recursos e beneficiar o maior número de negócios ao longo do tempo.

Mais informações sobre podem ser obtidas no site coop.vemprosicredi.com.br/mtgarante.

