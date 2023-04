Continuam desaparecidos os 03 rapazes que vieram para Campo Verde a trabalho

Os três rapazes saíram de São Paulo na terça feira (18) com destino a Campo Verde, aqui chegaram na quarta feira(19) e se instalaram em um hotel da cidade.

Eles são eletricistas, vieram trabalhar terceirizado com instalações de câmaras de monitoramento em escolas a serviço da Prefeitura.

A tarde, dois deles foram vistos em um bar do Jardim Campo Verde jogando sinuca, depois pegaram um carro de aplicativo e foram embora.

A noite os três foram vistos por volta das 19h00 em outro bar no bairro São Lourenço, eles estavam em um Corsa Classic de propriedade de um deles. Lá eles tiveram algum desentendimento com outras pessoas e não foram mais vistos, o sumiço se deu na quarta-feira a noite.

O veículo esteve estacionado próximo ao local até por volta de 21:00, depois disto não foi mais visto no local. Por volta de 01h00 da madrugada as câmaras de monitoramento na saída para Chapada dos Guimarães, gravaram a passagem do veículo sentido Chapada.

Na quinta feira pela manhã, o patrão deles fez um Boletim de Ocorrência relatando o desaparecimento deles. No período da tarde um agricultor avistou e veículo Corsa Classic todo queimado no caminho que liga Campo Verde a Chapada.

Policiais estiveram no local e constataram que se tratava do carro utilizado pelos homens que desapareceram.

São eles: Alessandro da Silva Félix (35 anos), Eduardo Souza e Elias Lopes. A irmã de Alessandro nos contatou aflita, comunicando que a família está em desespero, eles são moradores da Vila Brasilândia na capital de São Paulo.

A Polícia Civil está a frente do caso, na investigação para tentar localizar os três rapazes. Qualquer informação será útil, poderá ser repassada a polícia, inclusive de forma anônima.