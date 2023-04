Projeto Calçada Social contempla moradores do Recanto do Bosque I e II

Instituído pela Prefeitura de Campo Verde neste ano como forma de melhorar a infraestrutura urbana e a mobilidade para os pedestres, o Projeto Calçada Social vai contemplar inicialmente, famílias moradoras dos bairros Recanto do Bosque I e Recanto do Bosque II.

O Projeto começou a ser executado no último dia 13 com a preparação dos terrenos. Nesta quinta-feira (24), foram concretados os primeiros 70 metros lineares de calçadas no Recanto do Bosque II. O projeto contempla a construção de calçadas, reforma e retirada de obstáculos.

De acordo com a Lei que regulamenta o Projeto Calçada Social, ao Município cabe o fornecimento do material para a construção da calçada, que utiliza concreto usinado. Cabe ao morador a instalação do gabarito de madeira, a compactação do terreno e o desempeno do concreto.