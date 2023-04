Com apoio da Prefeitura de Campo Verde, Festa do Milho será realizada no próximo final de semana

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

No próximo final de semana, Campo Verde será palco da terceira edição da Festa do Milho, evento que já está se tornando tradição no calendário festivo da cidade e é aguardado por toda a população.

A terceira Festa do Milho, que tem o apoio da Prefeitura de Campo Verde e da Câmara de Vereadores, será realizada no espaço em frente ao Parque das Araras, com início no sábado e enceramento no domingo.

Entre as atrações da Feira do Milho estão barracas com comidas típicas, bingo, escolha da rainha e shows artísticos regionais. A promoção é da Associação dos Feirantes de Campo Verde (AFECAMPO).

De acordo com os organizadores, a Festa começa a partir das 16h00 de sábado com o funcionamento das barracas. A abertura oficial será às 19h00, com presença de autoridades municipais e convidados.