CAPS é reinaugurado em novas instalações

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Verde, reinaugurou na última terça-feira (25) a unidade do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), que agora está funcionando em novas instalações e em novo endereço. Localizada na avenida São João Batista, próxima ao Parque das Araras, a nova sede é ampla, arejada e com grandes espaços livres, além de ter acesso à uma área de mata natural.

De acordo com a secretária municipal de Saúde e vice-prefeita, Edna Queiroz da Silva, o CAPS atende mensalmente mais de 300 pacientes com transtornos mentais graves e também dependentes químicos. No ano passado foram realizados 3,9 mil atendimentos.

A secretária observou que a nova sede vai proporcionar um melhor acolhimento aos pacientes, com muito mais humanização. Além do atendimento, feito por psicólogos, enfermeiros e médicos, o novo espaço vai permitir que eles realizem atividades ocupacionais ligadas ao cultivo de horta, ao cuidado de pequenos animais e ao contato com a natureza.

“Esse contato com a natureza eu penso que é o diferencial. Hoje é um dia de bastante alegria, em que não só nós estamos entregando para o CAPS, para a população de Campo Verde, um local amplo como um local humanizado. Nesse local nós conseguimos agrupar a parte técnica e a humanização”, ressaltou a secretária.

O prefeito de Campo Verde, Alexandre Lopes de Oliveira, destacou que a inauguração da nova sede é mais um capítulo na história do CAPS, que desde que foi criado, tem proporcionado mudanças positivas na vida de milhares de pessoas. Para o prefeito, o novo espaço, além de melhorar as condições para o desempenho das atividades, oferece também novos ambientes.

“Isso faz com que a gente possa acomodar toda nossa equipe técnica, nossa equipe clínica e, sobretudo, acomodar os pacientes que precisam desse atendimento psicossocial que tem crescido tanto no Mato Grosso, em Campo Verde, no Brasil”, destacou o prefeito.

Para o prefeito, um local amplo, com áreas de uso comum e que permite um contato maior com a natureza, trará como ganho avanços nos resultados do tratamento. “Por isso estamos muito contentes, alegres, por poder abrir as portas do novo CAPS e oferecer para a população de Campo Verde que certamente fará bom uso dele”, ressaltou.

Supervisor do CAPS, o psicólogo Orivaldo Sales Filho também destacou as melhorias que a nova sede vai proporcionar. Ele salientou que a saúde mental está relacionada com o bem-estar coletivo, com o bem-estar social, com o bem-estar que o ambiente onde são desenvolvidas as atividades relacionadas ao atendimento pode proporcionar.

“Então, um espaço como esse, com maior contato com natureza, maior facilidade de o paciente conviver em áreas externas, possibilita a redução da ansiedade, possibilita uma integração maior, a consciência de que ele também tem um papel de cuidar dessa natureza, de administrar os cuidados com esse ambiente que é dele. Essa nova sede do CAPS é uma oportunidade tremenda, realmente, para poder ajudar a cuidar da saúde mental dos nossos pacientes”, frisou.

Usuária do CAPS há cerca de 10 anos, Sirlene Rocha Farias, comenta que participar das atividades trouxe melhoras significativas para ela. “Eu cheguei em um estado bem crítico e hoje, pelo acolhimento, pela equipe, eu sou outra pessoa”, afirmou. “São pessoas maravilhosas que dão toda assistência tanto aqui no CAPS quanto no nosso lar. Eles vão atrás, traz para o CAPS. É maravilhoso”, completou.

Ela também destacou as características do novo espaço. “Além de ser um lugar muito lindo, que traz uma harmonização, a gente se sente mais acolhido ainda”, ressaltou. Nos primeiros quatro meses desse ano, o CAPS já realizou mais de 1,3 mil atendimentos.

Além do prefeito Alexandre Lopes de Oliveira, participaram da cerimônia de reinauguração do CAPS, os secretários Carlos Roberto Nóbrega (Gabinete), Rubens Anunciação Júnior (Planejamento) Rosemar Bitencourt (Segurança Pública) e o gerente de Habitação Cícero Alves dos Santos.

Também estiveram presentes os vereadores Elton Schabach, Miguel de Paula, Socorro dos Santos Souza, Janaína Nordestina, o presidente da Câmara Sílvio Eventos e o comandante da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar, tenente-coronel Emmanuel Carlos Vieira. O deputado Max Russi foi representado pelo assessor parlamentar Cláudio Freitas.