Briga de facções – Homens invadem bar e matam três pessoas em assentamento de MT

Do: MidiaNews

A suspeita é de que o crime teria sido motivado por um suposto “acerto de contas” entre facções

Três pessoas morreram e uma ficou ferida após uma briga em um bar, na madrugada desta quinta-feira (13), no Município de Santa Terezinha (distante a 831 km de Cuiabá). A suspeita é de que o crime teria sido motivado por um suposto “acerto de contas” entre facções criminosas.

Eles foram identificados como Carlos Augusto Reis Hohienverger, 38, Bruno Ferreira Alves,19, e Gabriela Vieira do Nascimento, 22.

Conforme informações da imprensa local, o triplo homicídio ocorreu em um assentamento conhecido como Grilo da Porto Velho, a aproximadamente 35 km do Município, por volta das 2h.

Armados, dois homens invadiram o bar e efetuaram diversos tiros contra as quatro pessoas. Duas delas, sendo dois homens, morreram na hora.

Uma mulher de 20 anos foi baleada com um tiro na cabeça e encaminhada ao Pronto-Socorro de Confresa. Contudo, ela morreu assim que deu entrada na unidade hospitalar. Já a quarta vítima foi atingida com um tiro na perna. Seu atual estado de saúde não foi informado.

Um dos mortos, de acordo com a PM, saiu há três meses da cadeia e era envolvido com tráfico de drogas na região.

Os corpos foram encaminhados à Politec (Perícia Oficial e Identificação Técnica), onde passarão por necropsia. A área foi isolada e Polícia Civil acionada. O caso será investigado.

No local foram encontradas porções de entorpecente, como pasta base de cocaína, balança de precisão e outros itens relacionados ao tráfico ilícito de drogas.

A Polícia descartou qualquer ligação do fato com a tentativa de assalto ocorrido em Confresa no último domingo (9).