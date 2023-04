Construção de UBS em assentamentos avançam conforme o cronograma estabelecido

Iniciadas em setembro e outubro do ano passado, respectivamente, as obras de construção das Unidades Básicas de Saúde nos Assentamentos 14 de Agosto e 4 de Outubro, estão avançando de acordo com a previsão inicial.

Por ter sido iniciada antes, a UBS do Assentamento 14 de Agosto está mais

adiantada e deve ser concluída antes que a do Assentamento 4 de Outubro. As duas unidades, que têm cada uma delas, 102 metros quadrados, vão proporcionar muito mais conforte e tranquilidade aos usuários e mais qualidade no atendimento.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a UBS do 14 de Agosto beneficiará mais de 70 famílias do Assentamento e do entorno, enquanto que a Unidade do Assentamento 4 de Outubro atenderá mais de 50 famílias. A previsão é que a duas obras sejam inauguradas em julho, durante as festividades de aniversário de 35 anos de emancipação político-administrativa de Campo Verde.