Twitter vai recomendar apenas usuários (e bots) verificados a partir de abril

A partir do dia 15 de abril, o Twitter usará a guia “Para Você” (For You) para recomendar apenas perfis e conteúdos de assinantes do Twitter Blue, a plataforma de assinatura que confere, entre outras coisas, o selo de verificação de usuários da rede.

Segundo tweet publicado pelo CEO Elon Musk, a ideia é “a única forma realista” de combater os “enxames” de perfis operados por inteligência artificial (IA) que “vem tomando o controle” da rede social. Estranhamente, porém, em um tweet subsequente, o CEO também afirmou que bots verificados também terão passe livre – desde que não estejam se passando por usuários humanos.

Starting April 15th, only verified accounts will be eligible to be in For You recommendations.

The is the only realistic way to address advanced AI bot swarms taking over. It is otherwise a hopeless losing battle.

Voting in polls will require verification for same reason.

— Elon Musk (@elonmusk) March 27, 2023