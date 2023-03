Pavimentação da Estrada do Garbugio deve começar na 2ª quinzena de abril

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Fratello Engenharia, empreiteira contratada pela Prefeitura de Campo Verde para a execução da pavimentação da Estrada Garbugio, informou nesta terça-feira que as obras devem começar depois do dia 15 de abril. Inicialmente, o início estava previsto para março, no entanto, as chuvas obrigaram a empresa a alterar a data.

Esta semana, a empreiteira iniciou a construção do acampamento dos operários e do parque de máquinas, que ficará em frente à Escola José Garbugio. As primeiras máquinas já estão no acampamento e nos próximos dias outras deverão ser incorporadas à frota que será utilizada na execução da obra.

A pavimentação da estrada terá 19,2 mil metros de extensão e ligará a BR-070 ao Assentamento Dom Osório. As obras, que tiveram a ordem de serviços assinada nesta terça-feira (28), serão executadas por meio de uma parceria entre o Município, o Governo do Estado e a Associação de Produtores Caminho do Agro e devem ser concluídas até o final do ano.

Na tarde de hoje, o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira, acompanhado pelo secretário de Planejamento Rubens Anunciação Júnior, pelo secretário de Administração Claudilei Borges, e por representantes da Fratello Engenharia, esteve no local onde está sendo montado o acampamento da empresa.