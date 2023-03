Prefeitura apoia realização da 23ª Feira Comercial

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Repasse financeiro feito pela Administração Municipal foi aplicado na infraestrutura da Feira

Tradicional na cidade e aguardado com ansiedade tanto pelo público consumidor quanto pelos empresários, a Feira Comercial promovida pela Associação Comercial e Empresarial (ACICAVE), com apoio da Câmara de Dirigentes Lojista (CDL) de Campo Verde, e que está na sua 23ª edição, começou ontem com a abertura oficial e segue até amanhã (11). 40 empresas distribuídas em 60 estandes estão participando do evento.

De acordo com os organizadores, nesta sexta-feira os estandes funcionarão das 18h00 às 23h0. No sábado, o funcionamento será a partir das 14h30 até as 23h00. Para hoje a grande atração é o desfile de modas, programado para ter início às 19h30. A expectativa é que pelo menos 6 mil pessoas passem pelos estandes montados no salão social do Esporte Clube Juventude e que as vendas atinjam cifras superiores a R$ 300 mil nos três dias da Feira.

A 23ª Feira Comercial tem o apoio da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que repassou, com autorização da Câmara de Vereadores, o valor de R$ 45 mil, utilizados na montagem da estrutura do evento. Conforme ressaltou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Henrique Soares, a Prefeitura de Campo Verde sempre apoiou as entidades que representam o comércio local e o aporte financeiro feito para a realização da Feira foi uma determinação do prefeito Alexandre Lopes de Oliveira.

“Estamos contribuindo com custeio parcial do evento pois entendemos que todas as ações que favorecem o giro financeiro, a pulverização do consumo e o fortalecimento do comércio local são importantes e estão aliadas aos nossos objetivos de desenvolvimento econômico de Campo Verde”, disse ele.

O apoio da Administração Municipal foi reconhecido como de grande importância para a realização da Feira, tanto pela presidente da Acicave, como pelo presidente da CDL.

“Sem o aporte da Prefeitura a Feira não é possível”, afirmou Cláudia Teruel. “Os gastos, principalmente com os estandes, são elevados e nós queremos fazer o máximo pelos nossos expositores, pelos comerciantes e empresários da cidade”, continuou. “Então esse aporte é de importância máxima para nós e agradecemos muito a Prefeitura por isso e o prefeito Alexandre Lopes por se empenhar tanto”, completou.

Presidente da CDL, Lázaro Antônio Benedito de Souza também destacou a importância da parceria com a Prefeitura. “Se não tivesse esse aporte praticamente nós não teríamos feito a Feira”, afirmou. “Porque o custo é muito alto, a despesa é muito alta. Então esse aporte que a Prefeitura tem nos dados – e sempre está nos ajudando, é de muita valia e veio de bom grado para acrescentar cada vez mais e fomentar o comércio local”, completou.

O repasse dos valores para a realização da Feira Comercial só foi possível graças ao apoio da Câmara de Vereadores, que aprovou o Projeto de Lei do Executivo que permitia ao Município fazer o aporte financeiro. “É muito gratificante a gente poder receber essa mensagem (PL) do prefeito, onde ele pede o aporte para ajudar a Associação”, disse o presidente da Câmara, vereador Silvio Eventos. “Isso é fazer boas políticas públicas, é injetar um recurso onde vai ser beneficiado o comércio local”, concluiu.

O parlamentar também enfatizou que a junção da Acicave e da CDL, que resultou na criação do Centro Empresarial (CEMP), também foi muito importante. “E quem ganhou com isso foi o Município de Campo Verde, foram os nossos comerciantes”. Observou ele.

Importância do comércio – Durante a cerimônia de abertura da 23ª Feira Comercial de Campo Verde, o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira destacou a importância do comércio no contexto econômico do Município. O setor é um dos grandes geradores de receitas.

“O comércio local, realmente, tem exercido seu papel, seu protagonismo no desenvolvimento, como também na economia de Campo Verde. Juntamente com o agronegócio e com a prestação de serviços ele representa uma parcela muito boa da nossa economia e é, realmente, responsável por geração de divisas, geração de riqueza, de trabalho, de serviço. E isso é muito importante para nós”, destacou Alexandre.

O prefeito ressaltou que a Administração Municipal é consciente dessa importância e por isso tem contribuído com as entidades que representam o setor. O exemplo foi o repasse financeiro para a realização da 23ª Feira Comercial.

“Aproveito a oportunidade para parabenizar aqueles que contribuíram com isso: o presidente Lázaro, a presidenta Cláudia, que fizeram com que isso ocorresse e que, certamente, irá fomentar e aquecer o nosso comércio local, fazendo com que lojas, fazendo com que diversas instituições comerciais possam fazer bons e grandes negócios”, disse o prefeito.

Participaram da cerimônia de abertura da Feira, o secretário de Administração e Recursos Humanos, Claudilei Borges, o secretário de Gabinete, Carlos Roberto Nóbrega, a secretária de Educação, Simoni Pereira Borges, o comandante da 11ª Companhia Independente de Bombeiro Militar, capitão Neves, o comandante da Polícia Militar, tenente-coronel Emmanuel Caros Vieira e os vereadores Miguel de Paula e Socorro dos Santos Souza.