Assistência Social oferece curso de informática básica

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Campo Verde, vai ofertar um curso de informática básica, gratuito, destinado a pessoas de ambos os sexos com idade acima de 14 anos.

As inscrições serão feitas na próxima segunda-feira (13) com as aulas sendo iniciadas na próxima quarta-feira (15). Serão formadas duas turmas com 12 alunos, uma no período da manhã e outra à tarde.

Para matricular-se no curso, os interessados devem estar frequentando a escola, apresentar cópia do CPF, do RG, comprovante de residência e de escolaridade.