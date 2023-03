Prefeito e presidente da Câmara destacam o bom relacionamento dos Poderes municipais

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Campo Verde vive, no âmbito econômico, um momento de crescimento e desenvolvimento alavancado pelo anúncio da construção da Ferrovia Senador Vicente Vuolo e pela conclusão da pavimentação da MT-140, ligando a cidade à Lucas do Rio Verde e interligando a região Médio-Norte com o Sul do estado. As duas obras vão transformar o Município em um dos mais importantes entroncamentos rodoferroviários do Centro-Oeste Brasileiro e em um dos mais destacados corredores logísticos de Mato Grosso.

No aspecto político-administrativo, a cidade vive também um momento único, de perfeita harmonia entre os Poderes Executivo e Legislativo. Esse bom relacionamento implica na execução, sem entraves, discussões desnecessárias ou desgaste, de políticas públicas que vão de encontro às necessidades da população, evitando o desperdício de energia com debates que atrasam o desenvolvimento das ações.

“Esse bom diálogo do Executivo do Legislativo é muito importante”, disse o presidente da Câmara Silvio Eventos. “Esse diálogo tem que acontecer para que pensemos de uma só maneira: na nossa população”, completou o parlamentar.

Por sua vez, o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira frisou que os Poderes constituídos, no âmbito do Município, devem, necessariamente, conviver de uma forma harmoniosa e atuarem pela mesma causa. Dessa forma quem ganha é a população.

“O tempo passa muito rápido para que a gente possa perdê-lo com, muitas vezes, algo que não traz benefícios”, frisou o prefeito. “O que eu tenho visto nesse momento são os Poderes preocupados em apenas um sentido: que é fazer o crescimento de Campo Verde”, enfatizou.

Alexandre destacou que o alimento dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário tem como único propósito promover melhorias para coletividade. “Quando a gente vê os Poderes totalmente alinhados, produzindo o que está produzindo, a gente sabe certamente que a entrega será muito valiosa. A população é quem ganha com isso”, frisou.

O prefeito lembrou que em alguns municípios, os conflitos entre os Poderes acarretam a perda de tempo em debates que muitas vezes são irrelevantes e travados por questões pessoais ou ideológicas, o que prejudica a gestão e a execução de políticas públicas que beneficiem a coletividade.

“Em Campo Verde os Poderes estão muito bem alinhados”, enfatiza Alexandre. “E com a preocupação única de fazer com que, todos os nossos esforços políticos-administrativos sejam revertidos em ações para o crescimento de Campo Verde. É o Executivo, é o Legislativo, é o Judiciário com a preocupação única de promover melhorias para as pessoas que aqui vivem, que empreendem e que aqui moram”, acrescentou.