Potencial de Campo Verde é destaque no Tecnotêxtil Brasil em Americana/SP

O município de Campo Verde, que já é o maior polo têxtil de Mato Grosso, participa nesta semana, de 7 a 10 de março, do Tecnotêxtil Brasil, em Americana/SP – evento que reúne empresários da indústria e oportunidades de novos negócios.

O stand montado na feira nacional coloca em evidência as vantagens de investir em Campo Verde, como a matéria-prima em abundância, logística e localização privilegiadas, isenções tributárias e programas de incentivos.

O município está sendo representado pelo secretário de Desenvolvimento Econômico de Campo Verde, Henrique Soares, que fará uma apresentação com o tema: “Campo Verde, da Fibra ao Fio”, destacando a qualidade da pluma e o planejamento para expansão do setor industrial. Também estão presentes a coordenadora de indústria, Janaína Rittes; e o assessor de gabinete, Jackson Cocco.

“Nós queremos fomentar a industrialização, com a verticalização do nosso grande ativo, que é a pluma do algodão. Nós temos uma área extensa de lavoura que desperta interesse das indústrias. Então, participar de eventos como este, nos conecta a pessoas que estão no mercado visualizando oportunidades de novos investimentos”, destaca o secretário Henrique Soares.

No ano passado, Campo Verde também marcou presença na Febratex, em Blumenau/SC. Neste ano, Campo Verde promoveu o Tour da Fibra ao Fio, apresentando a diversos empresários os benefícios de se investir no município. Inclusive, novas empresas já adquiriram áreas e em breve estarão instaladas em Campo Verde.