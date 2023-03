Prefeito de Cuiabá apresenta documentos que apontam suposta ligação entre governador de MT e consórcio do BRT

A obra do VLT, prevista para 2014 e paralisada por decreto estadual, custou mais de R$ 1 bilhão e, atualmente, está sendo demolida. Dos 22 quilômetros de trilhos previstos no projeto – e que contavam com ferro da Polônia e borracha da Itália –, seis já estavam prontos, mas estão sendo jogados fora. O prejuízo está calculado em quase R$ 89 milhões, segundo o consórcio que implantaria o modal. De acordo com o consórcio do BRT, em estimativa feita cinco anos atrás, seriam necessários mais R$ 922 milhões para terminar a obra.

Atualmente, o responsável pela obra é o consórcio Construtor BRT – formado pelas empresas Nova Engevix, Heleno e Fonseca Construtécnica, e Cittamobi. A licitação foi realizada em 2021 e a vencedora do certame comprometeu-se a implantar o BRT ao custo de R$ 468 milhões, recomeando os serviços a partir de abril de 2023.

MP-MT e MPF analisam os documentos para eventuais providências, caso sejam confirmados indícios de irregularidades. Veja o que disseram os citados ao final da reportagem.

Dentre os documentos apresentados pelo prefeito da capital no dia 7 de março de 2023, consta um organograma que, segundo Pinheiro, indica uma ligação entre empresários e empresas ganhadoras da nova licitação do corredor de mobilidade com Mauro Mendes, amigos dele e o deputado, que faz parte do mesmo grupo político.

“Segue em anexo ata notarial, demonstrando a vinculação do senhor José Luiz Borges Garcia Filho (primo do atual Deputado Federal Fabio Garcia), com a pessoa jurídica Concremat Engenharia e Tecnologia, pessoa jurídica pertencente ao mesmo Grupo Econômico das empresas integrantes do Consórcio Construtor BRT Cuiabá, vencedor do RDC n° 047/2021 e elo de ligação com as pessoas jurídicas pertencentes ao Governador do Estado e/seus familiares”, afirma o texto protocolado.