Pagamento à vista do IPTU 2023 vai até 31 de junho

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O IPTU é uma das mais importantes fontes de receita da Administração Municipal. E por ser um recurso próprio, pode ser utilizado livremente pelo município em ações que proporcionem melhoras nos serviços prestados à população, seja na saúde, educação, assistência social, infraestrutura entre outras.

Esta semana, a Secretaria Municipal de Fazenda de Campo Verde deu início à distribuição dos boletos para pagamento do tributo referente ao ano de 2023 e que podem ser retirados no site novo.campoverde.mt.gov.br.

Quem optar pelo pagamento a vista tem até o dia 30 de junho para quitar o débito com desconto de 20%, com direito a mais 10% caso não tenha dívidas com o Município. O pagamento parcelado poder ser feito em até cinco vezes, iniciando em junho e terminando em outubro. Nessa modalidade o contribuinte não tem direito aos descontos.

Veja abaixo o passo a passo para emitir o boleto ou parcelar o débito

1) acesse o site da prefeitura no link novo.campoverde.mt.gov.br

2) clique em “IPTU”

3) insira o CPF, o CNPJ ou o código do imóvel e escolha a opção à vista ou parcelado