Operação Terra Envenenada – PF cumpre mandados contra organização criminosa envolvida com comércio ilegal de agrotóxico em MT

De acordo com a polícia, nesta etapa, a Justiça Federal de Mato Grosso determinou o sequestro de seis imóveis urbanos em Sinop, Sorriso, em Mato Grosso (MT), de três fazendas nos municípios de Novo Progresso e Altamira, no Pará (PA), e em Guaíra e Toledo, no Paraná (PR). Também foram expedidos sequestro de cinco máquinas agrícolas, quatro caminhões e quatro caminhonetes.