Operação da Polícia Civil cumpre 97 mandados contra suspeitos de aplicar golpes virtuais em MT

Dados do Observatório de Segurança Pública da (Sesp) indicam que, em Mato Grosso, no primeiro semestre de 2021, os casos de estelionato aumentaram 19% em comparação ao mesmo período do ano anterior. No estado houve 7.491 casos registrados entre janeiro e junho de 2021 e 6.309 no mesmo período de 2020.

“A digitalização das finanças, potencializada pelos últimos anos de pandemia da covid e criação do Pix, fez nascer um ambiente propício para o alto crescimento dos crimes patrimoniais no ambiente digital, dando especial destaque aos delitos de fraude eletrônica e furto mediante fraude”, explicou o delegado o delegado Pablo Carneiro.