Polícia cumpre 12 mandados contra envolvidos em homicídios e tráfico em MT

Por g1 MT

A Polícia Civil cumpriu 12 mandados de prisão e busca e apreensão, na manhã desta terça-feira (7), contra uma organização criminosa envolvida em homicídios e tráfico de drogas. A ação ocorreu durante a “Operação Perfídia”, nos municípios de Cuiabá, Jaciara, Barra do Garças e Pontal do Araguaia.

As investigações começaram em agosto de 2022, quando um jovem, identificado como Lucas Rezende Rocha, de 28 anos, foi atingido por disparos de arma de fogo, em um lanchonete onde trabalhava, no Bairro Santo Antônio, em Barra do Garças.

A polícia apurou que Lucas vendia drogas que não eram oferecidas pelo grupo criminoso, e, por querer exclusividade no comércio de drogas na região, os criminosos mataram o jovem. Um dos chefes da facção, que está preso, ordenou a morte da vítima.

Ainda segundo a polícia, quatro investigados são alvos da operação, mas alguns terão cumprimento de mais de um mandado de prisão, em decorrência da prática de outros crimes. Em 2022, dois envolvidos no homicídio de Lucas foram presos e outro foi morto em Barra do Garças durante um roubo.

