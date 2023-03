Casal é preso e adolescente apreendida por agiotagem com mais de R$ 12 mil em MT

Um carro clonado estava trafegando pela rodovia Mário Andreazza, o que motivou a polícia a ir atrás do veículo. Ao localizá-lo, os policiais encontraram R$ 6.728 com o condutor do carro. Já durante a vistoria no veículo, foram observados sinais de adulteração no chassi e no selo identificador do automóvel, que logo em seguida foi constatado como produto de furto.