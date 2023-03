PMs são presos acusados de organizar invasão de terra em MT

“Essas prisões demonstram que não vamos tolerar no nosso Estado qualquer tentativa de invasão de terra, seja por quem for. Nossas forças de segurança estão preparadas para coibir esses crimes. Já determinei que a apuração seja rápida”, afirmou.

O governador Mauro Mendes destacou que no Estado as Forças de Segurança não irão tolerar invasão de terras e crimes contra a propriedade. Ele determinou a apuração dos fatos de forma célere, para dar uma resposta a sociedade.

Os dois polícias que estão presos são lotados no município de Porto Alegre do Norte. De acordo com as informações preliminares, eles estavam acompanhados de dois topógrafos, quando os fazendeiros da região registraram a ação e acionaram a Polícia Militar.

Os suspeitos deixaram o local e foram abordados por uma guarnição da PM em uma estrada próxima da fazenda. Durante o procedimento foi verificado que se tratavam de policiais militares que estavam de folga.

Eles foram presos e encaminhados para a Polícia Civil. Os dois policiais irão passar por uma audiência de custódia nas próximas horas.