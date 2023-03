Campo Verde realiza nesta quinta-feira a VIII Conferência Municipal de Saúde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Com o tema central “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã Vai ser Outro Dia”, Campo Verde realiza nesta quinta-feira (23) a partir das 19h00, na Associação dos Aposentados e Pensionistas, localizada na Rua Bandeirantes, 250, o Jardim Campo Verde, a sua VIII Conferência Municipal de Saúde.

Além do tema central, a Conferência terá também outros quatro eixos: O Brasil que temos e o Brasil que queremos, o papel do Controle Social e dos Movimentos Sociais para Salvar Vidas, Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia e, Amanhã Vai Ser Outro Dia Para Todas as Pessoas.

Os temas serão abordados pelos palestrantes Fabrício Aurélio Melo, Rodrigo Terra Cyrineo, Ricardo Venero Soares e Orivaldo Sales Filho. Durante a VIII Conferência Municipal de Saúde, serão eleitos também 8 delegados que representarão Campo Verde na Conferência Estadual.

A inscrição para participar da VIII Conferência Municipal de Saúde pode ser feita pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3qhfosj1Pf4rtGMWfatPdVVQWb2mu52KV5MFBnx4SPO5Jnw/viewform