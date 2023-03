Bebê indígena e criança de 9 anos morrem com dengue à espera de UTI pediátrica em MT

O g1 entrou em contato com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) para saber a situação dos leitos de UTI pediátrica no estado, mas não obteve retorno até esta publicação.

Já em Rondonópolis, a Secretaria Municipal de Saúde disse que a criança de 9 anos chegou no Pronto Atendimento Infantil na quinta-feira (23), com queixa de febre, dor no corpo e vômito. Pouco tempo depois, apresentou piora com alteração de exames laboratoriais que apontaram o quadro de dengue hemorrágica.

No dia seguinte, segundo a Saúde, a criança foi avaliada novamente pela equipe médica, que apontou a necessidade de UTI.

“A Central de Regulação do Município fez imediatamente o pedido de vaga para o estado e para a Santa Casa de Rondonópolis, ambos não tinham leitos disponíveis. Sem vagas no estado e devido à gravidade da criança, ela foi encaminhada para uma UTI municipal adulta, onde recebeu todos os cuidados necessários, mas, infelizmente, veio a óbito”, disse.