Último dia de inscrições – Prefeitura de Campo e Unicentral oferecem bolsas de estudos para os cursos de Direito e Agronegócio

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Através de uma parceria entre a Prefeitura de Campo Verde, por meio da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Assistência Social, a Faculdade Unicentral vai ofertar uma bolsa de estudos para os cursos de Direito e de Agronegócio para o primeiro semestre de 2023.

De acordo com o Edital número 001/2023, as inscrições poderão ser feitas no site da prefeitura de Campo Verde, através do https://ges.pub de fevereiro às 0h00 do dia 23 de fevereiro. Não haverá prorrogação do prazo. A concessão das bolsas cumpre o que determina a Lei número2.815/22, que regulamenta a parceria entre a Administração Municipal e a Unicentral.

Quem pode concorrer?

As bolsas de estudos são direcionadas a todos e qualquer pessoa que resida, comprovadamente, no território do município de Campo Verde, informação que pode ser comprovada com a apresentação do Cartão Família ou atestado de residência fornecida pelas UBS. Outros critérios são: ter concluído o ensino médio na data da matrícula, possuir renda per capita familiar bruta de até R$ 1.953,00 mensais, valor que equivale a um salário mínimo e meio e ser aprovado em vestibular que será realizado pelas Secretarias de Educação e de Assistência Social.

O vestibular será realizado no dia 4 de março, com os portões dos locais da prova sendo aberto às 7h30 e fechado às 8h00. Maiores informações poderão ser obtidas no edital disponibilizado no link citado acima.