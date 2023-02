Secretaria de Saúde inaugura mais uma unidade da farmácia satélite na Avenida dos Trabalhadores

Assessoria

Como forma de facilitar e democratizar o acesso a medicamentos gratuitos distribuídos pelo Município, a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Verde inaugura nesta terça-feira, às 16 horas, mais uma unidade da farmácia satélite, uma extensão da Farmácia Municipal, onde o morador poderá encontrar todos os medicamentos constantes da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUNE).

A nova unidade da Farmácia Satélite fica na Avenida dos Trabalhadores, número 700, no bairro Bordas do Lago e atenderá de segunda à sexta-feira, das 7h00 às 11h00 e das 13h00 às 17 horas. Com a inauguração, Campo Verde passa a contar agora com duas unidades da Farmácia Satélite. A primeira foi inaugurada em dezembro de 2021 no Jardim América.

A farmácia descentralizada da Avenida dos Trabalhadores vai facilitar o acesso a medicamentos para os pacientes dos PSF Jupiara/Recanto do Bosque, São Lourenço e Araras II. A criação de farmácias satélites é uma das metas elencadas no plano de governo da gestão 2021/2024.