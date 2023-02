AGU pede condenação de pedagoga e empresa de MT por financiarem vandalismo em Brasília

A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu nesta segunda-feira (13) condenação da pedagoga Josiany Duque Gomes Simas e da empresa Primavera Tur Transporte Eireli ME, por financiarem atos golpistas nas sedes dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. De acordo com a AGU, 54 pessoas, uma associação, um sindicato e três empresas devem ressarcir R$ 20,7 milhões aos cofres públicos.