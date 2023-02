Imunização com vacina bivalente será nesta quarta-feira e no próximo sábado em Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Iniciada em todo o território nacional nesta segunda-feira, a imunização contra a Covid-19 com a vacina bivalente será realizada em Campo Verde na próxima quarta-feira (1) e no próximo sábado (4).

A bivalente é uma atualização das vacinas produzidas anteriormente contra covid-19 (chamadas monovalentes) e, além de proteger contra a cepa original da doença, protege também contra as subvariantes ômicron.

Conforme explicou a Secretaria Municipal de Saúde, nessa primeira etapa a vacinação com a bivalente será feita no dia 1º (quarta-feira) nas Unidades de Saúde, das 8h00 às 20h00, e no sábado (4), na sala de vacinação anexa ao PSF Araras, das 7h00 às 13h00.

Serão imunizadas as pessoas com mais de 70 anos, moradores e funcionários de instituições de longa permanência, como asilos e abrigos, e pessoas imunocomprometidas com idade a partir de 12 anos. Será disponibilizada uma dose da vacina bivalente para as pessoas que tomaram pelo menos duas doses das vacinas monovalentes há no mínimo 4 meses.

Para quem não se enquadra nas exigências da bivalente e que tenham entre 6 meses e 59 anos e ainda não completou o esquema vacinal com as monovalentes, a imunização segue normalmente nas unidades de saúde, de acordo com o cronograma abaixo, e na sala de vacinação, anexa ao PSF Araras, aos sábados, das 7h00 às 13 horas.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a vacinação com a tríplice viral SCR), contra a febre amarela e covid-19, continua sendo ofertada de acordo com o cronograma abaixo:

Segunda e quinta-feira: PSF Central

Quarta e sexta-feira: PSF Zacarias

Terça e quinta-feira: PSF Jardim América

Terça-feira (SM II) e quinta-feira (SM I): PSF São Miguel

Quarta e sexta-feira: PSF Araras 1

Segunda e Sexta-feira: PSF Olímpia

Segunda e quarta-feira: PSF Araras II (R12)

Segunda e quinta-feira: PSF São Lourenço

Terça e sexta-feira: PSF Recanto/Jupiara