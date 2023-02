Secretaria de Educação abre inscrições para o Projeto Muxirum

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Secretaria Municipal de Educação de Campo Verde, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, está com inscrições abertas para o Projeto Muxirum, que visa a alfabetização de jovens, adultos e idosos. O projeto tem 10 meses de duração, com carga horária de 10 horas semanais.

As inscrições, de acordo com a secretária Educação, Simoni Borges, podem ser feitas até o dia 7 de março na secretaria municipal de Educação, localizada na Rua Terezina, 205, com a Coordenadoria de Projetos Educacionais.

Conforme informou a secretária, também estão abertas as inscrições para alfabetizadores do Projeto. Simoni acrescentou que é responsabilidade dos alfabetizadores a formação das turmas, que devem ter no mínimo 8 alunos. Ela também reforça que quem já participou do Projeto, mas não se sente plenamente alfabetizado, pode se inscrever novamente.

Esta será a quarta edição do Projeto Muxirum em Campo Verde. Em 2022, conforme informou a Secretaria de Educação, 76 pessoas participaram das aulas, com duas turmas no Assentamento Dom Ozório e cinco na região urbana.

Para quem, na infância não pode se alfabetizar, o projeto Muxirum veio para completar essa lacuna, oportunizando ao pública alvo, a possibilidade de aprender a ler e a escrever.