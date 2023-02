Empresário paranaense anuncia investimento ligado ao setor têxtil em Campo Verde

As ações de divulgação do potencial da cotonicultura de Campo Verde, como a participação do município na Feira Brasileira para a Indústria Têxtil – FEBRATEX – realizada em Blumenau (SC) em 2022 e o 1° Tour da “Fibra ao Fio”, realizado nesta sexta e sábado e que reuniu empresários da Bahia, Santa Catarina, São Paulo e Paraná, já começam a apresentar os primeiros resultados.

Neste sábado, o empresário Alexandre Takatsu Costa, da IPTC – Indústria Paranaense de Tubos e Conicais, com sede em Mandaguaçu (PR), anunciou a implantação de uma planta em Campo Verde.

O terreno já foi adquirido e na próxima semana, segundo ele, começa a elaboração dos projetos para a realização das obras. A nova empresa produzirá os tubetes de papelão utilizados pelas fiações para enrolar os fios. Os investimentos, de acordo com Alexandre, serão na ordem de R$ 2,5 milhões. A IPTC utiliza papel reciclado como matéria-prima para a fabricação dos tubetes.

Conforme informou o empresário, a IPTC está no mercado há 30 anos, fabricando, além de tubetes para a indústria têxtil, tubos de papelão, open end e cones de papelão. Em Campo Verde, a IPTC atende todas as fiações, fator que levou o empresário a optar pelo município para a instalação da nova planta industrial.

“Decidimos investir em Campo Verde porque nós temos uma parceria desde 2011 com a Coopefibra. E agora, com essa expansão da Cooperfios e a implantação da Incofibras, realmente viabilizou em termos financeiros, a instalação de uma unidade nossa aqui”, disse Alexandre.

Com 3 décadas de atuação no segmento, Alexandre avalia como promissor o futuro da indústria têxtil em Campo Verde. “Acho que mais fiações virão para cá por todo o potencial que tem o algodão e a facilidade dos incentivos fiscais que o estado entrega para os empresários”, observou.

A previsão, de acordo com Alexandre Takatsu Costa, é que as obras da nova fábrica sejam concluídas num prazo de um ano e meio.