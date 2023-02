Com a participação de 42 equipes, começa hoje a Taça Cidade de Futsal

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Promovida pela Secretaria Municipal de Cultura Lazer e Esportes, começa hoje, no Ginásio de Esportes Joubert Izaias Romancini, a Taça Cidade de Futsal. 36 equipes disputarão a competição na categoria Adulto Livre, 6 se inscreveram na categoria Master e 6 na Feminino. Ao todo a disputa envolverá mais de 400 atletas nas três categorias.

Devido ao grande número de equipes, a Taça Cidade será disputada no Ginásio Municipal Joubert Izaias Romancini e no Ginásio da Escola Municipal São Lourenço. A abertura da competição está marcada para as 19h00.

A primeira partida será entre o Suporte/Locação e o Magnus F. C. Na sequência jogam Madri F. C e Panelinha F. F/Trifase Elétrica. Fechando a rodada, com início marcado para as 21 horas, jogam Axial/Panelinha e River Futsal. Os jogos valem pela categoria Livre Adulto.

Amanhã (quarta-feira), também no Joubert Izaias Romacini, serão realizadas mais três partidas. Às 19h00 jogam Portuguesa F. C Campo Verde versus Tauuls F. C, valendo pela categoria Master. Às 20 horas, se enfrentam Amigos do Esquerda e Esquadrão F. C, pela categoria Livre Adulto e, fechando a rodada, entram em quadra C. I. P. M Futsal e Os boleiros, pela categoria Livre Adulto. A Taça Cidade de Futsal distribuirá R$ 18 mil em prêmios.