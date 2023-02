Prefeitura de Campo Verde lança edital para realização de processo seletivo

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Secretaria de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campo Verde divulgou nesta terça-feira (28) o Edital para a Realização de Processo Seletivo Simplificado, com a disponibilização de 53 vagas e salários que variam de R$ 1.530,08, para artesão, e R$ 19.899,08 para médico clínico-geral.

As vagas, de acordo com o Edital, são para contratação imediata, com os contratos tendo a duração de dois anos, e também para formação de cadastro reserva. As provas serão realizadas no dia 2 de abril e as inscrições poderão ser feitas de 2 a 16 de março.

Também foi publicado o edital de Processo Seletivo Público 001/2023, para a contratação e formação de cadastro reserva, de Agentes Comunitários de Saúde e Agente de Combate a Endemias.

De acordo com o Edital, estão sendo disponibilizadas 16 vagas para ACS´s e 5 Vagas para ACE´s. Serão destinados 5% das vagas para pessoas com deficiências. As inscrições poderão ser feitas de 2 a 16 de março. As provas serão realizadas também no dia 2 de abril.

Paras os dois Editais, o valor das inscrições é de R$ 40 para os candidatos a cargos de nível superior, R$ 30 para os que exigem ensino médio e R$ 30 para os que pedem o ensino fundamental.

Maiores informações poderão ser obtidas através dos links: https://site.campoverde.mt.gov.br/concursos-publicos/processo-seletivo/processo-seletivo-simplificado-001-2023/ e https://site.campoverde.mt.gov.br/concursos-publicos/processos-seletivos-publicos/processo-seletivo-publico-001-2023/