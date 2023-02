Calamidade – Rio Vermelho transborda e deixa famílias desalojadas em MT; fotos

Do: MidiaNews

Corpo de Bombeiros precisou resgatar famílias que estavam ilhadas após enchente em Rondonópolis

Algumas famílias da comunidade Miau em Rondonópolis (220 km de Cuiabá) precisaram ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros após o Rio Vermelho transbordar e a água invadir as residências do local (veja as imagens abaixo).

O resgate ocorreu na tarde de terça-feira (21), na comunidade que fica localizada nas margens da chamada Rodovia do Peixe.

Pelas imagens, percebe-se que a água subiu acima de 1 metro em diversos pontos, invadindo as casas.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, várias famílias já haviam deixado a localidade, porém alguns ficaram ilhados e não conseguiram deixar a comunidade após o nível da água subir rapidamente.

Foram ao todo cinco famílias resgatadas pela equipe do Corpo de Bombeiros. Algumas famílias menos afetadas pelo alagamento foram orientadas pelos bombeiros a deixarem o local até que o volume do rio diminuísse.

Ontem, o MidiaNews noticiou que a Defesa Civil havia emitido um alerta de atenção, pois as chuvas intensas dos últimos dias na região de Rondonópolis causaram a subida de 1,5 metro no nível do Rio Vermelho, levando a água a invadir uma rua na região do Cais da cidade.

