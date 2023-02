Vestibular para bolsas de estudos ofertadas pela Prefeitura e pela Faculdade Unicentral será no dia 5 de março

revisto primeiramente para ser realizado no dia 4 de março, o vestibular para concorrer às bolsas de estudos ofertadas pela Faculdade Unicentral em parceria com a Prefeitura de Campo Verde, teve a data da realização transferida para o dia 5 do mesmo mês. As bolsas serão ofertadas por meio das Secretaria de Educação e de Assistência Social.

A prova, conforme informou a Secretaria Municipal de Educação, será na Escola Municipal Áurea Marqueti, localizada na Avenida Mato Grosso, no Residencial Greenvile. Os portões serão abertos às 7h30 e fechado rigorosamente às 8h00.

Estão sendo ofertadas uma bolsa para o curso de Direito e uma para Agronegócio, válidas para o primeiro semestre de 2023 e destinadas exclusivamente a moradores de Campo Verde que tenham renda familiar igual ou inferior a R$ 1.953,00 e que tenham concluído o Ensino Médio.

As inscrições podem ser feitas até as 23:59 do dia 23 de fevereiro pelo link https://ges.pub. Maiores informações podem ser obtidas através do edital 001/2023, também disponíveis no mesmo endereço eletrônico.