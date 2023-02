Bombeiros realizam primeiro curso de atendimento pré-hospitalar de cães que atuam em salvamentos

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso (CBMMT) realizou nesta segunda-feira (27), a abertura do 1º Curso de Atendimento Pré-Hospitalar Canino (APH-K9) do CBMMT. A abertura foi realizada no auditório da Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), parceira na realização da capacitação.

O curso, destina-se a prover aos binômios (bombeiro e cão) conhecimentos para realizar atendimento pré-hospitalar aos cães de busca, resgate e salvamento da corporação em situações de emergência em desastres e em locais de difícil acesso até a chegada ao atendimento médico veterinário. A duração do curso é de uma semana, sendo realizado no período de 27 de fevereiro a 03 de março de 2023

Buscas realizadas pelos bombeiros e cães da corporação em regiões de mata e difícil acesso no Estado, bem como a atuação dos cães da corporação em situações de desastre, como Brumadinho-MG e Petrópolis-RJ, são exemplos de situações em que pode ser necessário o conhecimento trazido pelo curso.

“Hoje não se pensa mais em atividades como de busca de pessoas desaparecidas em matas ou de estruturas colapsadas sem a utilização do binômio (condutor+cão). Facilita, potencializa e agiliza o trabalho do Bombeiro Militar. Por isso, estamos capacitando os condutores a prestarem um primeiro atendimento pré-hospitalar ao cão em situações de acidentes, ainda em zona quente.” Destacou o coronel BM Alessandro Borges Ferreira, Comandante-Geral da instituição, sobre a importância do curso.

O curso terá aulas presenciais na Faculdade de Medicina Veterinária da UFMT e contará ainda com a participação de instrutores do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná.

Participarão do curso um total de trinta binômios, sendo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso e de outros nove Estados, bem como Polícia Militar e Polícia Penal de Mato Grosso e Polícia Rodoviária Federal.