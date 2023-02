Prova de abertura do Estadual de Kart, disputada em Campo Verde, teve a participação de 29 pilotos em 2 categorias

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Realizada no Kartódromo Municipal de Campo Verde no último final de semana, a primeira etapa do Campeonato Estadual de Kart teve a participação de 25 pilotos na categoria Master e quatro na categoria Cadete.

A competição começou no sábado, com os treinos livres e continuou no domingo, com os treinos de classificação e a disputa de três baterias em cada categoria.

A prova foi promovida pelo Kart Clube de Várzea Grande, Kart Motor Clube de Campo Verde e Federação Mato-grossense de Automobilismo, com apoio da Prefeitura de Campo Verde, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer.