Surto psicótico – Homem invade fazenda, causa incêndio e ameaça se jogar em silo

Do: MidiaNews

O caso foi registrado nas primeiras horas desta segunda-feira (16) em uma propriedade rural de Sorriso

Um homem em surto psicótico invadiu uma fazenda na manhã desta segunda-feira (16), ateou fogo em colchões e ameaçou se jogar de uma altura de 40 metros em Sorriso (a 418 quilômetros de Cuiabá). Ele foi resgatado e hospitalizado.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o gerente da empresa foi até o quartel para comunicar a ocorrência.

Nas primeiras horas da manhã o homem invadiu e ateou fogo em colchões da guarita. Em seguida, subiu em uma estrutura metálica de 40 metros e ficou no topo do silo de estocagem de grãos e ameaçava se jogar.

Enquanto os bombeiros tentavam dialogar com ele, por duas vezes ele ameaçou pular do silo caso alguém tentasse subir as escadarias. Após 30 minutos de negociação o homem decidiu cooperar e desceu os degraus.

Segundo os militares, a vítima apresentava sinais de surto psicótico e estava em estado catatônico (estado de perturbação). O homem alegava que tinha alguém perseguindo-o e descrevia alucinações.

Ele foi encaminhado para o Posto de Assistência Médica para avaliação e encaminhamento psiquiátrico.

Procure ajuda

O Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar.

O atendimento é totalmente sigiloso e pode ser feito por telefone ligando no 188, e-mail ou chat, 24 horas por dia.