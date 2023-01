Rodovia da morte – Um morre e 6 ficam feridos em acidente entre carreta e ônibus

Do: MidiaNews

Com o impacto, um dos motoristas morreu na hora; ambos os veículos saíram da pista

Uma pessoa morreu e outras seis ficaram feridas em um acidente na noite desta segunda-feira (16) na BR-163, em Diamantino (distante a 208 km de Cuiabá). A vítima fatal foi identificada como Maycon José Lazarin, de 44 anos.

A Rota do Oeste, concessionária que administra a via, e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas para a ocorrência por volta das 19h20 no km 558.

A colisão envolveu uma carreta Volvo e um ônibus de passeio da empresa Lopes Sul.

No local as equipes constataram que o motorista da carreta já estava sem sinais vitais.

O condutor do ônibus e outras cinco pessoas foram socorridas e encaminhadas aos hospitais de Nova Mutum e Diamantino. Não há detalhes sobre o estado de saúde delas.

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. Chovia muito no momento, o que pode ter ocasionado a colisão. Com o impacto, ambos os veículos saíram da pista. A cabine da carreta onde estava Maycon ficou destruída.

O acidente será investigado pela Perícia Oficial e demais órgãos responsáveis. O corpo de Maycon, que é do Paraná, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).