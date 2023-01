Prefeitura lança obras e entrega materiais para a Educação

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Esta quinta-feira (26) foi um dia marcante para a Educação Municipal de Campo Verde com a assinatura da ordem de serviços para o início de importantes obras estruturais, entrega de materiais pedagógicos e kits de uniforme para os estudantes das creches, da educação infantil e do ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino.

O evento, que aconteceu no saguão principal da Prefeitura, contou com a presença do presidente da Câmara, Silvio Eventos e dos vereadores Clebinho do Judô, Alaene Fernandes (Boneca), Janaina Nordestina, Paulinho da Fartura, Gregório do Mercado Popular, Miguel de Paula, Socorro dos Santos Souza e professor Fábio Alves. Também participaram os secretários Ronan Freire (Finanças), Claudilei Pereira Borges (Administração), Henrique Soares (Desenvolvimento Econômico) e Carlos Roberto Nóbrega (Gabinete).

Durante a cerimônia foram assinadas as obras de serviços para a construção da Cozinha Piloto, da nova Padaria Municipal e da garagem da frota pública do transporte escolar. A nova Cozinha Piloto terá 565 metros quadrados. Também serão reformados e anexados à obra que será construída, uma área já existente no Centro Educacional Paulo Freire com 1.119 metros quadrados.

A garagem da frota escolar, conforme informou a secretária de Educação Simoni Pereira Borges, será instalada no bairro Belvedere, em um espaço aproximado de 3 mil metros quadrados. Uma área administrativa, com 183,65 metros quadrados será construída no local.

De acordo com a secretária, o lançamento das obras e a entrega dos materiais didáticos e dos uniformes são um avanço para a educação do Município, tanto na questão estrutural como na pedagógica.

Simoni lembrou que a construção da sede própria da Cozinha Piloto e da garagem da frota escolar eram reinvindicações antigas que agora estão sendo atendidas. “Nós estamos realizando algo que já foi muito discutido e que está saindo do campo das ideias para o mundo real com o lançamento das obras, que também impactarão bastante na condição de trabalho e na oferta desses serviços para a Educação”, frisou. “Não tenho dúvidas que é realmente um marco para nós”, ressaltou.

Além do lançamento das obras, durante o evento, que contou com a presença de vários professores, foram entregues dez mesas digitais paras as salas de apoio do Atendimento Especializado Educacional, e o material estruturado dos 1° e 2° anos do Ensino Fundamental.

De acordo com a secretária, o kit escolar, formado por camiseta, short, short-saia para as meninas, meias, crocs, tênis e mochila, proporcionará um impacto social que vai beneficiar as famílias e os alunos que não têm condições de comprar o uniforme. Os kits foram entregues simbolicamente a dois alunos, os demais estudantes receberão nas escolas conforme cronograma de cada estabelecimento.

“Mas também tem todo uma condição educacional, que é de equidade, de garantia daquilo que é linear na escola. O uniforme escolar é obrigatório e uma vez que você oferta, você está dando condição para que o aluno cumpra aquilo que é de obrigação dele”, destacou Simoni Borges.

A secretária ressaltou que os materiais didáticos entregues, principalmente as mesas digitais, também impactarão positivamente no processo de aprendizagem dos alunos. “Trazem uma nova reconfiguração da fórmula didática e metodológica de lidar com o conhecimento. E o material estruturado eu acredito que vem dar suporte à aprendizagem, impactando na questão da alfabetização”, observou ela.

O prefeito Alexandre Lopes de Oliveira classificou o lançamento das obras e a entrega dos materiais como um dia marcante para Educação de Campo Verde, salientando que a gestão municipal tem atuado de forma intensa – e extensa -, com a reforma e reconstrução de escolas, de forma que o ambiente escolar se torne cada vez mais atrativo, sem se descuidar das questões pedagógicas, que, destacou ele, “tem sido trabalhado com maestria” pelos educadores da Rede Municipal de Ensino.

“E nesse momento a gente amplia esse expediente de entrega com uma Nova Cozinha Piloto, com a nova garagem dos ônibus escolares, a entrega do kit escolar, que vem de encontro àquilo que a gente sempre falou e que também é um anseio das famílias, dos alunos e alunas, de poder padronizar, uniformizar, mas, acima de tudo, dar dignidade àquelas mães, àqueles papais, filhos, alunos e alunas de poderem ir para a escola devidamente bem trajados e devidamente uniformizados. Para nós isso é motivo de muita alegria”, frisou o prefeito.

Diretor da Delegacia Regional de ensino da Secretaria Estadual de Educação de Primavera do Leste, Dilson Thomaz destacou os investimentos da Administração Municipal, que fazem com que Campo Verde tenha uma Educação Pública de qualidade e parabenizou o trabalho que está sendo realizado pelo prefeito Alexandre Lopes de Oliveira e pela secretária municipal de Educação, Simoni Pereira Borges.

“Investir na Educação é investir no desenvolvimento de um Município, de um Estado, de uma Nação. E aqui em Campo Verde, com certeza, vai colher esses frutos. A Educação Municipal de Campo Verde tem se destacado em nível estadual e com certeza vai avançar ainda mais”, frisou Dilson Thomaz.