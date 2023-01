Começa nessa sexta (27) o Programa de Castração de cães e gatos implantado pela Prefeitura Municipal de Campo Verde; Cirurgias começarão pelo bairro Santa Rosa

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Prefeitura de Campo Verde, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Regularização Fundiária e Meio Ambiente, inicia nesta sexta-feira (27) o programa de castração animal para cães e gatos. Inicialmente serão castrados os animais que pertençam a famílias de baixa renda do bairro Santa Rosa.

O objetivo do projeto é controlar a população de animais que mesmo tendo tutores perambulam pelas ruas e evitar a disseminação de zoonoses transmitidas por eles. O cadastramento dos animais será feito nos dias 27, 30 e 31 de janeiro no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), do bairro Santa Rosa. As cirurgias deverão ser agendadas, via WhatsApp, com a CasaPet Peter Center, localizada no bairro São Lourenço.

Para participar do Projeto a família deve ter renda mensal de no máximo 3 salários mínimos ou estarem cadastradas nos Programas Sociais coordenados pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

Serão castrados 1 cão e 1 gato maiores de 6 meses por família, ou dois animais da mesma espécie. Os tutores devem se responsabilizar por levar os animais até o local da cirurgia, buscá-los e realizar os cuidados pós-operatórios.

O secretário informou ainda que os agendamentos para o mês de fevereiro, serão feitos diretamente com a CasaPet Pet Center, por meio do aplicativo WhatsApp. A castração, além do controle da natalidade, reduz as fugas, diminuiu o risco de câncer, reduz a demarcação e aumenta a longevidade dos animais.