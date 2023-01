Impacto fatal – Conhecido por manobras, influencer morre em acidente de moto

Do: MidiaNews

Jean Marcos da Silva, de 22 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (19), em Sinop

O influencer digital Jean Marcos da Silva, de 22 anos, de Sinop, morreu na madrugada desta quinta-feira (19), após colidir sua motocicleta em um poste.

Jean, que também era entregador, tinha mais de 26,5 mil seguidores no Instagram, onde publicava conteúdo fazendo manobras em motocicletas, chamadas de “grau”, que são consideradas infrações de trânsito.

Conforme o portal local Só Notícias, o acidente aconteceu na Avenida Paulista, no Bairro Jardim Paulista II.

Não há informações sobre as circunstâncias da colisão.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos.

O corpo de Jean foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia.

O velório do rapaz acontecerá a partir das 4h30, no Memorial Luz e Vida, no Centro, e o enterro será às 10h30, no Cemitério de Sinop.

Comoção

Amigos do jovem têm se manifestado nas redes sociais, enlutados com a morte precoce de Jean Marcos.

“Agorinha a (sic) pouco te vi pela última vez. De coração bom, como sempre. Jamais iria imaginar que seria a última vez, Que Deus te receba de braços abertos, vai fazer muita falta”.

“Às vezes não entendo os planos de Deus. Quem te conhecia sabia que você era puro e verdadeiro sempre, mano. Moleque bom pra caramba, tinha acabado de tirar a moto zero… Esse ano de 2023 era todo teu, e num pisca de olhos, Deus te levou”.