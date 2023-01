Filho de deputado de MT é preso em Campo Verde suspeito de assassinar casal a tiros em Cuiabá

De acordo com a Polícia Civil, após cometer o crime, o suspeito fugiu do local para uma fazenda da família em Campo Verde. As informações foram repassadas à delegacia da Polícia Civil no município, que fez as buscas na propriedade com apoio da Polícia Militar local.

Na fazenda, foi localizado o veículo usado pelo suspeito para cometer os homicídios. Também foram apreendidas uma pistola, carregadores, celulares e um canivete tático. Ele foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil em Campo Verde, onde será autuado em flagrante por homicídio.