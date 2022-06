No Portão do Inferno – Motociclista invade pista contrária e bate de frente com ônibus, veja vídeo

Do: MidiaNews

Acidente aconteceu no início da tarde desta segunda na estrada entre Cuiabá e Chapada dos Guimarães

Um motociclista ficou ferido após bater de frente com um ônibus na MT-251, no trecho do Portão do Inferno, nesta segunda-feira (6), em Chapada dos Guimarães (65 km de Cuiabá).

Uma câmera de monitoramento flagrou o momento do acidente. O motorista do ônibus parou logo após a colisão para prestar socorro ao motociclista.

A Polícia Militar esteve no local e fez o isolamento até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que encaminhou a vítima para o hospital. Não há informações exatas sobre seu atual estado de saúde.

O início das imagens mostra a moto fazendo a primeira curva corretamente. Mas quando entra na segunda, o condutor parece perder o controle da direção e bate de frente com o ônibus.

Acidente aconteceu no mesmo trecho onde há cerca de um mês o motorista Daniel Francisco Sales perdeu o controle de seu caminhão e caiu do penhasco.

Veja vídeos: