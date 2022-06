Carreta é recuperada pela Polícia Civil após ação de patrulhamento na região de Campo Verde

O veículo foi roubado na BR-364, próximo à entrada do Parque Estadual das Águas Quentes.

Raquel Teixeira | Polícia Civil e MP-MT

Uma carreta e a carga de soja que foram roubadas no fim de semana, na região de Campo Verde, foram localizadas pela equipe da Delegacia da Polícia Civil do município, na noite de sábado (04).

A carreta, sem o cavalo, foi encontrada no bairro Greenville. O motorista foi liberado pelos criminosos e o cavalo da carreta abandonado em um posto na rodovia.

O delegado de Campo Verde, Phillipe Pinho, explica que a Polícia Civil intensificou as ações repressivas no município a fim de aumentar o patrulhamento e coibir os crimes contra o patrimônio.

“A localização foi fruto de ação ostensiva da Polícia Civil em atendimento a uma reunião realizada no bairro Greenville, com o objetivo de aumentar o patrulhamento na região. Além disso, como moram diversos caminhoneiros no bairro, foi feita ação fiscalizatória e preventiva contra o roubo de cargas”, explicou o delegado

Durante as abordagens realizadas, os policiais civis localizaram uma carreta preta carregada e com aspecto de abandonada, o que levantou suspeitas. Na checagem, os investigadores constataram que se tratava de um veículo roubado horas antes e estava desaparecido.

Os dois reboques estavam estacionados às margens de uma rua do bairro e a frente caída e os suportes afundados no asfalto.

O motorista da carreta declarou que foi roubado no sábado, pela manhã, quando foi abordado na BR-364, próximo à entrada do Parque Estadual das Águas Quentes.

Durante a descida na rodovia, ele percebeu que os freios dos reboques travaram e ao verificar o que tinha acontecido, um homem usando capuz, de cor parda o abordou e armado, anunciou o assalto. O criminoso mandou a vítima deitar na cama e cobrir a cabeça. Depois, outro criminoso assumiu a direção da carreta e seguiu até o trevo de acesso a Campo Verde e logo depois parou o caminhão no acostamento, mandou o comunicante descer e entraram na mata, a pé.

No local, a vítima permaneceu sob vigilância por 13 horas, aproximadamente, com um dos criminosos. Depois, a vítima foi levada até a margem da rodovia, colocada em um veículo e depois de andar por uma estrada de chão, foi liberada.