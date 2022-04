Ex-PM vira réu por agredir motorista que bateu carro em viatura da polícia em MT

Ele alegou que a “abordagem foi excessiva” e que as agressões não são compatíveis com a profissão de agente público.

Na decisão, o juiz Roberto Teixeira Seror, da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, justificou a cobrança desse valor “em razão do abalo psicológico sofrido” a partir do evento danoso, referindo-se ao acidente.

Em 21 de outubro do ano passado, o comandante Jonildo José de Assis assinou a demissão de Raziel e o ato foi publicado no Diário Oficial do Estado (Iomat). Na decisão, Jonildo destacou que ele infringiu os “valores éticos, morais, deveres e obrigações” do regulamento disciplinar da PM.