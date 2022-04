Polícia investiga casos de execução em três cidades de MT

Em Sorriso, no norte do estado, a polícia investiga a morte de Kauã de Oliveira Matos, de 15 anos. O adolescente foi sequestrado por dois homens armados, no dia 19 de abril. Um dia depois o corpo dele foi encontrado em uma cova rasa, com sinais de tiro de diversos calibres, segundo a polícia.

Esse é apenas um dos casos registrados em várias regiões do estado com as mesmas características: atentados causados pelo avanço do crime organizado, explica o delegado José Getúlio Daniel, de Sorriso.