UFMT deve receber R$ 11 milhões do governo federal para investimentos em obras paradas

Segundo o reitor, essa verba de capital tem o objetivo de dar prosseguimento às obras paralisadas, as que perderam contrato ou as não terminadas. Ele afirma que isso vai permitir mais espaço para laboratórios, pesquisa, ensino, extensão e todas as atividades.

Além disso, terá a verba de custeio que será utilizada na assistência estudantil, no Restaurante Universitário, em limpeza e segurança e outras demandas feitas principalmente pelos diretores das instituições.

O encontro com o ministro da Educação, Milton Ribeiro, também com a participação dos reitores da Universidade Federal de Rondonópolis, professora Analy Polizel ; do Instituto Federal de Mato Grosso, professor Julio César dos Santos; e do senador Wellington Fagundes, relator do Orçamento da União deste ano para a Educação.