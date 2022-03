Jacaré é capturado pelos bombeiros após invadir pátio da Fecomércio

Do: Olhar Direto

Um jacaré foi capturado na manhã desta quinta-feira (3) pelo Corpo de Bombeiros na sede da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso (Fecomércio-MT) em Cuiabá. Apesar do susto, ninguém se feriu, nem mesmo o animal. O jacaré acabou sendo solto em seu habitat natural.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada por volta das 7h de hoje (3) para realizar a captura de um animal silvestre. O denunciante relatou que no pátio da Fecomércio, no Centro Político Administrativo da capital, havia um jacaré de médio porte.

Uma equipe então foi até o local e quando chegou, verificou que as pessoas ali já haviam realizado uma amarração provisória no animal, no intuito de manter sua mandíbula fechada. Os bombeiros militares providenciaram uma imobilização adequada ao jacaré e o transportaram de volta a seu habitat natural, pois se encontrava sadio. Ninguém foi atacado pelo animal.