Prefeitura de Campo Verde lança campanha de atualização cadastral com desconto no IPTU 2022

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Prefeitura Municipal de Campo Verde, por meio da Secretária de Fazenda, está realizando uma campanha de atualização cadastral online para os proprietários de imóveis (pessoa física) que estão com os dados desatualizados como endereços, telefone e e-mail. Para os contribuintes que tenham mais imóvel, basta realizar a atualização cadastral apenas uma úncia vez que o sistema habilitar a opção de desconto para os imóveis.

O objetivo orientar os contribuintes sobre riscos de extravio de correspondência por conta do banco de dados desatualizado.

De acordo com a secretária de fazenda, Arlete Fassicolo, os contribuintes devem estar com o cadastro atualizado, isso é muito importante para que sejam enviadas as informações sobre descontos, benefícios e cobranças referentes aos imóveis. “Se o contribuinte estiver com os dados atualizados junto ao banco de dados da prefeitura, poderemos emitir também boletos do IPTU pagáveis em qualquer agência bancário”, explica.

Para incentivar a participação, além dos descontos previstos no lançamento do IPTU que podem chegar a até 30% e mais 5% para quem realizar a atualização através do portal oficial da prefeitura.

É muito fácil realizar a atualização. É só acessar a página da prefeitura de Campo Verde na internet e dentro do site ir até a opção (atualização cadastral) ou clicar aqui e preencher as informações solicitadas e anexar os documentos pessoais RG, CPF e comprovante de endereço. O servidor municipal irá conferir as informações e deferir o pedido. Após o deferimento do processo, o contribuinte estará apto a receber o desconto de todos os imóveis cadastrados em seu nome.

É importante lembrar que, caso o contribuinte já tenha retirado ou recebido o carnê do IPTU 2022, antes de efetuar a atualização do cadastro, será necessário solicitar o recalcula através dos canais de comunicação.

Informações:

WhatsApp – (66) 99926-9754

E-mail: sefaz@campoverde.mt.gov.br