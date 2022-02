Polícia prende jovem por agredir adolescente com filha recém-nascida no colo em MT

A vítima procurou a Delegacia de Água Boa, para registrar a ocorrência de lesão corporal. A adolescente disse que morava há mais de um ano com o suspeito.

A adolescente disse à polícia que estava com a criança no colo quando foi agredida pelo companheiro. Segundo a vítima, aquele era o terceiro dia seguido das agressões.

Segundo a polícia, a vítima possuía lesão no olho, e foi encaminhada para exame de corpo de delito, entre outras providências como medidas protetivas contra o suspeito.

O homem foi preso no bairro Operário. Ele foi conduzido, interrogado e autuado em flagrante por lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha.

As investigações continuam para apuração do crime no inquérito policial.